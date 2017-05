Verbod op mediastreamers nadert door oordeel Europees Hof

Lees ook: TV kijken via je mediaspeler met HD HomeRun

Dat is vandaag de uitspraak van het Europees Hof in een rechtszaak tussen Stichting Brein en Filmspeler.nl, een webshop die handelt in dergelijke mediastreamers (via NOS.nl). Vaak draaien deze op Kodi, dat makkelijk uit te breiden is met add-ons die piraterij in de hand werken. Denk bijvoorbeeld aan Popcorn Time.

In menig geval hoeven kopers zelfs helemaal niets meer te doen en zijn de kastjes kant-en-klaar voor illegale streamingdoeleinden te gebruiken. De add-ons daarvoor zijn reeds door de fabrikanten geïnstalleerd.

Eind 2015 verloor Brein dezelfde zaak nog, waarna de auteursrechtenstichting zijn gelijk wilde halen op Europees niveau. In de tussentijd mochten de streamingkastjes gewoon verkocht blijven worden. Mogelijk komt daar binnenkort verandering in. De Nederlandse rechtbank gaat zich daar opnieuw over buigen, waarbij de kans groot is dat de uitspraak van het Hof wordt gevolgd.