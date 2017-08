Windows vs Linux: de 5 beste software-alternatieven

Kortom: AbiWord is een ideale tekstverwerker voor standaardbrieven, maar ook werkstukken voor school of studie en desnoods een compleet boek kun je er prima mee maken. Wil je meer geavanceerde (opmaak)mogelijkheden dan is er Writer, onderdeel van LibreOffice.

Standaard is voorzien in spellingscontrole, maar ook aan bijvoorbeeld stijlen, tabellen en bladwijzers is gedacht. Bewaren in onder meer doc(x)-formaat is mogelijk, dus je kunt gegevens uitwisselen met gebruikers van Microsoft Word. Het lijkt allemaal een beetje op Word 2000, maar die versie bood eigenlijk al veel te veel mogelijkheden voor thuisgebruikers.

Dat LibreOffice een goed Linux-alternatief is voor het Office-pakket van Microsoft, wist je waarschijnlijk al. Maar als je alleen maar een tekstverwerker nodig hebt, dan is Abiword een goed alternatief op Word. Na starten blijk je over een tekstverwerker pur sang te beschikken, die qua uiterlijk een beetje lijkt op WordPad, de standaard armeluis-tekstverwerker van Windows. Toch beschikt AbiWord over véél meer mogelijkheden verdeeld over de diverse menu’s.

In Windows is IrfanView hét Zwitsers zakmes als het gaat om bekijken van – in ieder geval – afbeeldingen. Daar een Linux-versie van deze tool niet bestaat, gaan we op zoek naar een alternatief. In dit geval bevelen we Gwenview aan. Groot voordeel van deze software is dat het ook overweg kan met RAW-bestanden. De standaard in de in Linux Mint aanwezige viewer is wat dat betreft beperkt tot een lage-resolutie-preview, in Gwenview zie je de foto in z’n originele resolutie.

Om gewenste bestandsformaten standaard door Gwenview te laten starten, open je eerst Bestanden: de equivalent van de Windows Verkenner die te bereiken is via de groene mapknop rechts van de startknop of via het startmenu. Blader naar een map met foto’s en klik met de rechtermuisknop op een te openen foto. In het contextmenu kies je dan voor Openen met en dan Andere toepassing.

Selecteer in het geopende venster onder het kopje Gerelateerde toepassing het programma Gwenview en klik vervolgens op de knop Instellen als standaard gevolgd door een klik op Ok. De foto opent nu in Gwenview, en dit bestandsformaat is voortaan via een dubbelklik in Bestanden in Gwenview te bekijken. Op dezelfde wijze zijn andere fotoformaten toe te wijzen aan deze viewer. Inderdaad: het werkt allemaal op zeer vergelijkbare wijze als je kent vanuit Windows!