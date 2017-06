Debian 9 gelanceerd met Firefox en Thunderbird

Firefox en Thunderbird vervangen Iceweasel en Icedove in Debian 9, codenaam Stretch. Tijdenlang mochten deze browser en mailclient niet de officiƫle namen dragen, maar daar kwam vorig jaar verandering in .

Debian 9 laat zich op verschillende manieren installeren. Wie Debian 8 al draait, kan upgraden via het apt-get pakketbeheersysteem. Ook zijn er images beschikbaar waarmee een volledig schone installatie in gang te zetten is, of een spoedinstallatie op een verwijderbare schijf.

Zo'n zogeheten live-systeem werkt vanaf een cd, dvd of usb-stick en is bedoeld om Debian mee uit te proberen zonder gelijk het hele OS te installeren. Die optie is er vanuit de live image overigens alsnog wel, mocht het bevallen.

De ontwikkelaars van Debian beloven ondersteuning voor de komende 5 jaar.