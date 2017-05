Nieuwe muis kopen: hier moet je op letten

Bij het kopen van een muis moet je op vier belangrijke factoren letten: de gebruikte technologie (laser of optisch), de vorm van het apparaat, het gebruik van een kabel of draadloze ontvanger en de hoeveelheid externe knoppen. Daarbij is er zelden een simpele keuze: alles is afhankelijk van jouw persoonlijke smaak en waar je de muis precies voor wilt gebruiken. We lopen daarom de belangrijkste onderdelen van een muis voor je langs.

De dagen waarin je muis een rubberen balletje bevatte, zijn allang voorbij. De meeste moderne muizen bevatten een lasersensor of een optische led-sensor. Bij een lasermuis wordt er een infraroodlaser naar beneden gestuurd. De laser weerkaatst en wordt door een sensor opgevangen en de hoek waarin dit signaal binnenkomt geeft aan hoe de muis beweegt.

Een optische ledsensor werkt pakweg hetzelfde als een lasermuis, maar gebruikt in plaats van een laser een ledlicht. Vaak wordt rood licht gebruikt, omdat de gebruikte lichtsensor daar het meest gevoelig voor is.

Op papier is een lasermuis beter dan een optische ledmuis. De gebruikte laser kan preciezer worden vastgelegd, waardoor de muis bewegingen beter registreert. Daarnaast is een lasermuis als enige in staat om op glazen oppervlaktes te worden gebruikt, wat hem een must maakt voor bureaus met een glazen bovenkant.

In de praktijk is het verschil echter niet zo zwart-wit. Een moderne ledmuis kan vaak fijner in gebruik zijn dan een lasermuis, omdat de absurde precisie van een laser niet altijd gunstig is. Een ledsensor meet enkel op het oppervlak wat voor bewegingen je maakt, terwijl een laser precies genoeg is om de structuur van je tafel of muismat mee te nemen.

Het resultaat: een lasermuis is soms schokkerig, simpelweg omdat je tafel niet een perfect platte vorm heeft. Het is daarom ook af te raden om een lasermuis in combinatie met een zachte muismat te gebruiken. Omdat de muis hierin kan ‘wegzakken’, hierdoor verandert het oppervlak en wordt er een onnatuurlijke beweging geregistreerd.