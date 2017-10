6 belangrijke overwinningen voor Stichting Brein

In eerste instantie ging de torrentsite nog in hoger beroep, maar de beheerders kwamen later op deze beslissing terug. Mininova besloot zich bij de eerdere uitspraak neer te leggen. De website werd in de jaren daarna een platform voor legale torrents, zoals muzikanten zonder platenlabel. Daarmee was het bedrijf lang niet zo succesvol, want het aantal dagelijkse bezoekers kelderde naar twintigduizend. Na enkele verliesgevende jaren stopte Mininova op 4 april 2017 voorgoed.

Het Utrechtse Mininova was van 2005 tot en met 2009 een zeer populaire torrentsite. Op het hoogtepunt wisten zo’n zes miljoen mensen dit platform dagelijks te vinden. De website fungeerde als zoekmachine voor het vinden van honderdduizenden torrentlinks. Doordat een grote groep de bestanden up- en downloadden via het bittorrent-netwerk, bleef het aanbod prima op peil. Hoewel Mininova nooit auteursrechtelijk beschermde bestanden zelf heeft gehost, kreeg het bedrijf toch problemen met Stichting Brein.

Hoewel The Pirate Bay in Nederland al sinds 2009 is verboden, kan iedereen deze website momenteel bezoeken. Brein wenste daarom dat Nederlandse internetproviders de torrentsite onbereikbaar maakten voor hun abonnees. Ziggo kreeg in 2010 als eerste een verzoek om The Pirate Bay niet langer door te geven, maar het bedrijf gaf daar geen gehoor aan. Ziggo is van mening dat een internetprovider slechts een doorgeefluik is. Brein spande hierop een kort geding aan. Uit solidariteit voegde Xs4all zich bij Ziggo.

Brein verloor weliswaar het kort geding, maar de auteursrechtwaakhond kreeg tijdens de bodemprocedure alsnog gelijk. In 2011 bepaalde de rechter dat Ziggo en Xs4all de ip-adressen en domeinnamen van The Pirate Bay moesten blokkeren. De rechter vond dat Brein voldoende bewijs leverde dat een grote groep abonnees op grote schaal inbreuk maakte op het auteursrecht. Andere Nederlandse internetproviders voerden noodgedwongen eveneens een blokkade in. Het gerechtshof in Den Haag veegde de The Pirate Bay-blokkade in 2014 van tafel tijdens het hoger beroep. De rechter noemde de blokkade niet effectief (proxyservers, vpn-diensten) en onverantwoord (internetcensuur). De zaak is nog niet afgerond, want Brein besloot om verder te procederen. En niet zonder succes.