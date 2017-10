Werken met seo-plugins voor WordPress

De tijd en moeite die je in je website steekt zie je graag beloond met flink wat bezoek. Dat gaat niet vanzelf. Optimalisatie is het sleutelwoord. Met seo-plugins voor WordPress zorg je dat je wordt gevonden.

Een zoektocht begint voor de meesten bij Google. Wil je gevonden worden dan kom je het liefst zo hoog mogelijk in deze resultaten op relevante zoekwoorden. Daar is niet één simpele truc voor. Er is een heel pakket aan maatregelen nodig. De belangrijkste zetten we in deze workshop op een rijtje. Naast de standaard opties van WordPress behandelen we ook de extra mogelijkheden die seo-plugins je bieden. Je ontkomt in WordPress bijna niet aan een seo-plugin, zoals Yoast SEO, The SEO Framework, of All-in One SEO Pack. Zonder zo’n uitbreiding is het bijvoorbeeld lastig om een metaomschrijving per artikel in te vullen, terwijl die wel belangrijk is. Vrijwel alle zoekmachines nemen deze rechtstreeks over in de zoekresultaten. Met een pakkende tekst kun je hier dus al direct het klikgedrag beïnvloeden. In deze workshop gebruiken we Yoast SEO, een van de beste seo-plugins. De plugin helpt je ook bij het schrijven van betere content, wat uiteindelijk vaak het verschil maakt. Om Google een handje te helpen bij het indexeren van je site raden we sterk aan om de plugin Google XML Sitemaps te installeren. Dit is een van de meest gebruikte en hoogst gewaardeerde plugins uit de repository.

Seo-tips

Een paar standaardopties van WordPress verdienen aandacht. Om te beginnen moet je natuurlijk zorgen dat je website zichtbaar is voor zoekmachines via Instellingen, Lezen. Verder is het verstandig om beschrijvende url’s te gebruiken. Dit kun je aanpassen via Instellingen, Permalinks. De optie Berichtnaam levert een beschrijvende url op zoals www.mijnsite/verbeter-je-positie-in-google, in plaats van iets als www.mijnsite/?p=123. Niet alleen de bezoeker, maar ook de zoekmachine heeft zo meer informatie over de inhoud van het artikel. Wat ook kan werken is Aangepaste structuur. Zo kun je bijvoorbeeld de categorie in de url opnemen. Bedenk ook dat de eerste titel die je aan een bericht of pagina geeft, de url (ofwel permalink) bepaalt. Pas je na het opslaan de titel aan, dan blijft de oude permalink bestaan en komt deze dus niet meer overeen met de titel. Het beste kun je dus gelijk ook de permalink aanpassen in dat geval. Gaat het daarbij om een bestaand artikel dat inmiddels al is geïndexeerd door Google gebruik dan een redirect-plugin om 404-fouten te voorkomen. Voor een artikel kies je meestal één zoekwoord waarmee je hoog in resultaten wilt komen. Met de Zoekwoordplanner van Google (https://adwords.google.com/o/KeywordTool) kun je onderzoeken hoe populair een zoekwoord is, of ideeën opdoen voor gerelateerde zoekwoorden. Gebruik het zoekwoord het liefst in de titel en de meta-omschrijving. Ook kun je het zoekwoord gebruiken bij een afbeelding, als bestandsnaam en in de titel en alt-tags. In WordPress kun je niet zelf de meta-omschrijving invullen, dat is waar een plugin als Yoast SEO om de hoek komt kijken.



Yoast SEO

Na de installatie van Yoast SEO is het verstandig de configuratie-assistent te doorlopen. Hierin kun je ook een koppeling maken met Google Search Console, voorheen Google Webmaster Tools, waarmee je kunt zien hoe Google jouw website indexeert. Onderaan een bericht in WordPress zie je hoe Yoast SEO helpt bij het schrijven van goede content. Hier kun je ook de meta-omschrijving voor het bericht opgeven. Een belangrijke stap is het opgeven van het focustrefwoord. Dat is het woord waarmee je gevonden wilt worden. Op basis daarvan kan de plugin een goede analyse weergeven die je wat verder naar onderen ziet. Zo kun je stap voor stap de titel of het bericht verbeteren. Bespaar je overigens de moeite om trefwoorden (keywords) aan te maken. Die zijn gedateerd en worden al jarenlang door alle zoekmachines genegeerd.

Snellere site

Ook wat sitetechniek betreft kun je veel doen om je positie te verbeteren. Zo is bijvoorbeeld de snelheid een belangrijke factor, niet alleen voor Google maar natuurlijk ook voor je bezoekers. Als het meer dan enkele seconden duurt voordat een pagina is geladen haken mensen af. PageSpeed Tools van Google geeft goede tips, zoals het comprimeren van Javascript-bestanden of samenvoegen van css-bestanden, en levert desgewenst geoptimaliseerde content aan. Ook YSlow, GTmetrix en Pingdom zijn goede startpunten. WordPress maakt op de achtergrond gebruik van php. Het opbouwen van een dynamische pagina kost relatief veel tijd, al brengt php 7 wel een forse verbetering in vergelijking met zijn voorganger php 5.6. Wat ook enorm helpt is het gebruik van caching. Hier zijn ook weer plugins voor beschikbaar. Populaire voorbeelden zijn W3 Total Cache, WP Super Cache en WP Rocket. Veel content is statisch (in die zin dat er na publicatie niks meer aan verandert), dus als een tweede bezoeker precies dezelfde pagina opvraagt kan dit door de website-cache worden afgevangen en hoeft de pagina niet met php dynamisch gegenereerd te worden uit de database.

SSL