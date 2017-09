Review: 7 beste voedingen in alle prijsklassen getest

Een modulaire voeding voorkomt dat er een heleboel losse snoertjes binnen je systeemkast rondslingeren. Dat draagt bij aan een goede airflow en je hoeft bovendien niet allerlei overbodige kabels weg te werken. Wij zetten de 7 beste voedingen voor je op een rij

Het kiezen van een juiste voeding lijkt zo simpel. Je maakt een inschatting van hoeveel stroom de computer ongeveer nodig heeft en zoekt daarbij een passend exemplaar. Eventueel gebruik je daar een online rekenhulp voor. Aangezien zelfs de goedkoopste voedingen al een relatief hoog wattage leveren, is het verleidelijk om op dit onderdeel te bezuinigen. Dat is niet altijd even verstandig. Veel goedkope producten boeten vanwege te veel hitteproductie namelijk langzaam maar zeker in aan vermogen. Het 80 Plus-certificaat is een belangrijke graadmeter voor de kwaliteit van een product. Er bestaan zes uitvoeringen van dit certificaat, namelijk regulier, brons, zilver, goud, platina en titanium. Is een voeding gecertificeerd, dan garandeert het product een hoog energierendement van minimaal tachtig procent. Hoe hoger het certificaat, hoe efficiënter en energiezuiniger de voeding. Naast het vermogen en het energierendement zijn de aanwezige aansluitingen een bepalende factor voor de aanschaf van een geschikt product.

Thermaltake Toughpower Grand RGB 650W (€ 102,50)

De Toughpower Grand RGB 650W is een volledig modulaire voeding met een betaalbare prijs van iets meer dan 109 euro. Aan de behuizing valt direct de lichtgevende ring rondom de 140mm-ventilator op. Gebruikers hebben via een aparte knop keuze uit vijf verlichtingsmodi in 256 kleuren. Een leuke gimmick, maar het gaat natuurlijk om de prestaties! Deze Thermaltake-voeding levert een continuvermogen van 650 watt met zo nodig pieken naar maximaal 780 watt. Ondanks de relatief lage prijs van deze modulaire voeding, zorgt dit product voor een behoorlijk efficiënte stroomtoevoer. Er is dan ook een 80 Plus-goud-certificaat toegekend. Zoals we wel vaker zien bij de betere voedingen, heeft de Taiwanese fabrikant gekozen voor Japanse condensatoren. Die zijn doorgaans uitstekend bestand tegen een hoge temperatuur, zoals in dit geval maximaal 105 graden. Om geluidshinder tegen te gaan, vangt het bevestigingssysteem van de fan ongewenste trillingen op. Vraagt je pc zeer weinig stroom (onder de twintig procent), dan blijft de ventilator uit. Deze Toughpower Grand is compatibel met de atx- en eps-standaard voor aansluiting op het moederbord. Om de pc-componenten van stroom te voorzien, heb je onder meer keuze uit negen sata- en vier pci-e-aansluitpunten. De behuizing meet verder 15 × 8,6 × 16 centimeter en is dus vrij compact. Thermaltake geeft tien jaar garantie op het product.

Corsair HX750 V2 (€ 148,50)

De goedkopere voedingen produceren na het inschakelen van de pc nogal wat geluid. Een continu draaiende fan is daarvoor verantwoordelijk. Corsair gooit het met de HX750 V2 over een andere boeg. De fdb-ventilator van 135 millimeter draait alleen wanneer dat echt nodig is, zoals bij zware grafische taken. Bij een hogere temperatuur springt deze fan vanzelf aan. Overigens zijn de condensatoren volgens de fabrikant bestand tegen een temperatuur van 105 graden, dus van oververhitting zal er niet snel sprake zijn. Zoals bij alle voedingen stelt ook deze HX750 V2 het volledige vermogen aan alle uitgangen beschikbaar. Het is uit veiligheidsoverwegingen echter ook mogelijk om het vermogen te ‘splitsen’ en maximaal 40 ampère per kabel te leveren. Uit de naam van dit product valt af te leiden dat deze voeding een continuvermogen levert van maximaal 750 watt. Dankzij het 80 Plus-platinum-certificaat is de HX750 V2 efficiënt genoeg om de stroomtoevoer van high-end pc’s te reguleren. Het product is compatibel met de atx- en eps-standaard voor aansluiting op het moederbord. Verder zijn er onder meer acht sata- en vier pci-e-aansluitpunten voorhanden. Zoals je van een moderne voeding mag verwachten, is de HX750 V2 beveiligd tegen overspanning, onderspanning en kortsluiting. Het formaat is met 15 × 8,6 × 18 centimeter vrij fors. Corsair geeft tien jaar garantie op dit product.

Seasonic PRIME 1000 W Titanium (€ 259,95)

Deze voeding staat ook wel bekend onder de productnaam SSR-1000TD en beschikt over een 80 Plus-titanium-certificaat. Kortom, er gaat dankzij een maximaal energierendement van 94 procent zeer weinig energie verloren. Dit topmodel uit de PRIME-serie heeft bovendien een behoorlijk vermogen van maximaal 1000 watt, zodat je meerdere veeleisende componenten kunt aansluiten. Het betreft een exemplaar met een atx-formfactor en 17 × 8,6 × 15 centimeter aan afmetingen. In de behuizing zit een fdb-ventilator van 135 millimeter die zelfstandig de juiste snelheid reguleert. De fan maakt hierdoor geen geluid als dat niet nodig is. Tot ongeveer vijftig procent aan vermogen wordt deze fan zelfs helemaal niet gebruikt, mits de ‘hybride-modus’ is ingeschakeld. Seasonic claimt dat de elektrische spanning maximaal met één procent fluctueert. Daarmee presteert deze voeding uiterst stabiel wat bijdraagt aan de duurzaamheid van het volledige systeem. Aan aansluitpunten heeft de PRIME 1000 W Titanium geen gebrek, want er zijn veertien sata- en acht pci-e-connectors beschikbaar. Voor aansluiting op het moederbord is deze voeding compatibel met de atx-standaard. De fabrikant levert verder een set met platte kabels mee. Seasonic heeft vertrouwen in zijn eigen producten, want deze voedingenspecialist verlengde de garantie op producten uit de Prime-serie onlangs van tien naar maar liefst twaalf jaar.

Be quiet! Pure Power 10 CM 600W (€ 69,95)