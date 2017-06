Voordelen van gaming-hardware voor de niet-gamer

Van desktops tot laptops, van monitoren tot muizen: het aanbod van apparatuur met het predicaat ‘gaming’ is momenteel groter dan ooit. Maar je hoeft geen gamer te zijn om dergelijke gaming-hardware te kiezen, het is namelijk ook interessant voor de niet-gamers.

In dit artikel stellen we een aantal recente producten uit de ‘gaming’-trend aan je voor, om een beter beeld te geven van de voordelen die deze producten bieden. Nadelen zijn er natuurlijk ook. In de eerste plaats betekent ‘gaming’ automatisch ook ‘duurder’. Soms is dat gerechtvaardigd, soms ook niet. Let dus goed op, voordat je tot aanschaf overgaat en doe wat onderzoek. Daarnaast zijn sommige (maar niet alle) gaming-producten dermate opvallend vormgegeven, dat het welhaast pijn aan de ogen doet. Gelukkig zijn er vrijwel altijd alternatieven, die probleemloos en onopvallend integreren met je bestaande apparatuur. Het belangrijkste nadeel is wellicht nog wel dat je bepaalde voorzieningen helemaal niet nodig hebt. Zo is de meerwaarde van een zeer krachtige videokaart beperkt wanneer je geen games speelt (doet je dat wel, dan is de meerwaarde niet te overschatten). Toch kan het gehele systeem voldoende interessant zijn, dat je zo’n extra op de koop toe kunt nemen. Zeker bij laptops kun je dan zeer krachtige, veelzijdige apparaten aanschaffen. We lopen de verschillende productcategorieën even door.

Gaming-laptop

Veel mensen geven de voorkeur aan een laptop als primaire computer. De processors van deze apparaten moesten de laatste jaren vooral ‘snel genoeg’ zijn; de verbeteringen zaten meer in het stroomverbruik. Voor wie dat ondergeschikt is aan rekenkracht, zijn gaming-laptops zeer interessante machines. De processor is dan een ‘gewone’ mobiele uitvoering, zelfs exemplaren met vier cores zijn uitstekend mogelijk. Daarnaast bieden ze standaard doorgaans al meer werkgeheugen dan gebruikelijk, maar ook is dat vaak prima uitbreidbaar, bij de modernste modellen zelfs tot 64 GB. Dat is een flink contrast met de schamele 4 GB die nog altijd de standaard is in het winkelschap, en meestal ook niet uit te breiden. Voor de opslag bieden gaming-laptops overwegend zowel een snelle ssd als een harde schijf. Modellen met ruimte voor drie of zelfs vier afzonderlijke opslagstations zijn niet ongebruikelijk. Ondanks deze extra mogelijkheden zijn gaming-laptops niet per definitie bakbeesten. Er zijn al exemplaren met een gewicht van minder dan twee kilo en zelfs nog een fatsoenlijke werktijd op een acculading. De prijzen beginnen bij zo’n 800 euro, maar kunnen uiteraard voor de meest luxe toegeruste modellen oplopen tot meer dan 4.000 euro. Dan heb je wel een model met een heel snelle desktopprocessor, twee krachtige grafische kaarten, een ultra hd-beeldscherm en een overvloed aan werkgeheugen en opslagruimte. Doordat er veel meer valt aan te passen en te configureren, is het zeker mogelijk een uitvoering te vinden die aansluit bij jouw wensen en budget.

Gaming-pc

Indien rekenkracht echt de prioriteit heeft, is een desktop-pc nog altijd onverslaanbaar, ook qua prijs-prestatieverhouding. Gelukkig hoeven dat allang geen enorme torens meer te zijn, al zijn die nog zeker wel te koop als je de nodige uitbreidingsruimte behoeft. Natuurlijk kun je nog altijd een systeem op maat (laten) samenstellen, wat zeer veel flexibiliteit biedt, maar heb je daar geen zin in, dan zijn er dankzij het groeiende aanbod aan gaming-pc’s ook weer heel wat krachtiger modellen kant-en-klaar te koop. Acer timmert hard aan de weg met zijn Predator-systemen. Vind je die wat te groot of het uiterlijk wat te opvallend, dan zijn de compacte Nightblade-pc’s van MSI wellicht een mooi alternatief. Deze hebben zeer bescheiden afmetingen, maar bevatten wel krachtige componenten en bieden toch nog uitbreidingsruimte voor bijvoorbeeld meer geheugen of opslagruimte. Het voordeel boven de momenteel veel aangeprezen mini-pc’s is dat de gebruikte processors aanmerkelijk sneller zijn, terwijl ze verhoudingsgewijs niet eens veel meer hoeven te kosten. Als gamen voor jou minder van belang is dan gewoon vlotte prestaties, kan een instapmodel al een prima keuze zijn. Wel is het handig om te letten op aanwezigheid van een ssd als primaire opslag, want daar heb je bij elke pc of laptop al profijt van.

Gaming-toetsenbord