Levensecht virtueel racen met peperdure 'racing rig'

Joep doet aan iRacing, een realistische race-simulator waarmee hij met teamgenoten over virtuele circuits kan rijden. Anders dan racen met een controller of een toetsenbord en muis heeft hij echter een ‘rig’ gemaakt in zijn huis, als een cockpit van een echte racewagen die meer waard is dan veel echte auto’s op de weg. De rig bestaat uit vier beeldschermen, een stuur, echte pedalen, een degelijke koptelefoon, en natuurlijk een flinke gaming-pc om het geheel aan te sturen. Een paar keer per week stapt Joep in de rig voor een echte race die online wordt gereden.

De community is voor Joep echter het belangrijkst. iRacing heeft wereldwijd enkele tienduizenden racers, die op basis van een ingewikkeld puntensysteem in bepaalde klassen worden opgedeeld. Daarnaast is het mogelijk zelf races te organiseren met andere spelers.

“Zo voel je alles, ieder hobbeltje en iedere oneffenheid”, zegt Joep. Daar komt ook bij dat de auto’s allemaal uniek zijn. Die zijn gebaseerd op details die de fabrikant geeft, inclusief alle telemetrie van een auto. Daarom konden sommige auto’s zoals die van Porsche lange tijd niet worden gebruikt in iRacing, omdat de Duitse fabrikant geen licentie afgaf. Aan de andere kant kun je van de auto’s die beschikbaar zijn werkelijk álle statistieken bekijken en aanpassen. “Bandenspanning en profielen zijn bijvoorbeeld allemaal verschillend per auto, dat voel je heel goed.”

Dat racen gebeurt via iRacing.com, een community waar je voor een klein bedrag per maand races kunt rijden of organiseren. “Het mooie van iRacing is het realisme. Dat zeggen pro-racers ook allemaal als ze trainen met iRacing.” Dat het racen zo natuurgetrouw aanvoelt, komt onder andere doordat alle circuits door iRacing met een laser gescand worden.

Een endurance-race is een serieuze zaak. Joep houdt de wedstrijd bij, maar er is ook een team dat van een afstandje commentaar op de race geeft, en nog anderen die de camerabeelden bedienen. “Bovendien is er dan een heel wedstrijdreglement waaraan alle rijders zich moeten houden. Dat wordt een half uur vóór de race besproken. Dat is in totaal wel 26 pagina’s!”

Eens in de maand, op een zaterdag, organiseert Joep ook een endurance-race van drie of vier uur. Hij rijdt dan zelf niet mee. “Een aantal van ons is dan alleen maar bezig met tijden bijhouden, live race control, incidenten in de gaten houden, stop and go-penalty’s uitdelen ...”

De groep (‘ GoT Racing ’) is voornamelijk actief op Gathering of Tweakers, het forum van de bekende techsite. Daar vond Joep een paar jaar geleden een kleine maar hechte groep van iRacers waar hij al snel lid van werd. Inmiddels beheert hij het deel van het forum en heeft hij een website gemaakt met informatie over ‘zijn’ community.

Het racen en het bouwen van een goede rig is dan ook slechts een deel van Joeps hobby. Minstens zo belangrijk is de community waar hij lid van is en die hij onderhoudt. Dat is een groep van zo’n 200 rijders, die regelmatig online samenkomen om tegen elkaar te racen.

Het duurste is voor Joep zonder twijfel de hardware. Natuurlijk ging het upgraden daarvan geleidelijk aan, zegt hij Hij begon simpel: één beeldscherm, met een stuur van Logitech en een paar goedkope pedalen. In het begin was dat genoeg, want Joep was vooral onder de indruk van iRacing. “Voor die tijd had ik weleens een PlayStation gekocht, en daar speelde ik dan games op als Dirt en later Gran Turismo, maar dat was het allemaal net niet. Het voelde heel arcade. De auto’s reageren slecht en zijn eigenlijk allemaal hetzelfde, en de circuits zijn allemaal iets te glad.”

Joep weet waar hij het over heeft. Vroeger racete hij ‘in het echt’, op circuits zoals de TT in Assen, en in Zandvoort. Hij sleutelde ook veel aan auto’s, knapte ze op, maar na een verhuizing kostte het reizen steeds meer tijd en lukte het hem niet zijn hobby nog uit te voeren. Na een periode waarin hij met modelauto’s ging racen bleek ook dat een kostbare en tijdrovende hobby te zijn die moeilijk met zijn werk te combineren was. Toen hij met iRacing begon, had hij daar meteen een goed gevoel bij. “Ik stapte in een virtuele Mazda MX5 en dacht meteen: ‘Ja, nu voel ik het!’”

Omdat hij zijn simulatie zo realistisch mogelijk wilde hebben, was zijn eerste simpele stuur niet genoeg. Hij wilde een echte hebben, een degelijke, met een nauwkeurige motor zonder tandwieloverbrenging. Die heeft hij inmiddels, een Fanatec CSW V2 met een groot BMW-logo in het midden.

Op het stuur zit een flink aantal knoppen waaraan je bepaalde acties kunt koppelen, maar daarvoor gebruikt Joep liever een echte buttonbox. Het stuur dat Joep voor zich heeft is één van de meest essentiële onderdelen van de rig. “Ik begon met een simpel stuur, de Logitech G27, een beetje het instapmodel, dat met echte tandwielen werkt. Dat voelde voor mij echter niet heel goed, dus heb ik geïnvesteerd in een unit van Fanatec. Die heeft ‘force feedback’-motoren aan de binnenkant. Daarmee voel je alles terug in je stuur, zoals de onderstuur van je auto.”