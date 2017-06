Gadgets voor de tuin: nog 5 slimme oplossingen

Nu de warme zomermaanden eindelijk weer zijn losgebroken, komen we ook weer eens aan de tuin toe. Met technisch vernuft haal je jezelf een hoop werk uit handen, terwijl de installatie ervan juist heel leuk is. We zetten nogmaals 5 tuin gadgets voor je op een rij.

Lees hier het eerste deel van dit tweeluik, met nog veel meer interessante techniek.

Chicken Guard

Heb je kippen in je tuin, dan heb je misschien weleens last van rovers zoals een vos of een marter. Die kunnen een ware ravage in je kippenren aanrichten en je hele toom uitmoorden. Een twee meter hoge omheining met een verharde strook tegels rondom houdt de vossen meestal buiten. Maar zelfs dan sluit je het nachthok ‘s nachts maar beter af om je kippen te beschermen tegen ondernemende vossen. Dan moet je er wel elke avond aan denken en ook elke ochtend het hok weer opendoen. En kippen leven volgens de seizoenen, dus waarschijnlijk heb je geen zin om in de zomer om zes uur ‘s ochtends het hok te openen. Gelukkig is er de ChickenGuard, een automatische kippendeuropener. Je stelt in om hoe laat het kippendeurtje open en toe gaat of (beter nog) laat dat automatisch gebeuren op basis van de lichtsensor in de Premium-versie. Voor de handige harry’s onder ons staat er op Instructables.com een ontwerp om zelf een automatische deur voor je kippenhok in elkaar te knutselen.

Fibaro Flood Sensor

Fibaro heeft de Flood Sensor ontwikkeld: een overstromingssensor om je te alarmeren bij lekken in huis. De sensor is echter ook geschikt voor gebruik buitenshuis en is bestand tegen vriestemperaturen tot -10 graden Celsius. Handig als je tuinhuis of je groentetuin bij een overstroming weleens onder water heeft gestaan. De sensor bestaat in twee uitvoeringen: één die het Z-Wave-protocol praat en één die compatibel is met Apple HomeKit. Gebruik je die eerste, dan activeer je bijvoorbeeld heel eenvoudig automatisch een dompelpomp zodra er te veel water staat. Je sluit je dompelpomp dan eenvoudigweg aan op een Z-Wave-stekker in een buitenstopcontact en voert in je domoticasysteem een regel in dat de pomp inschakelt zodra de sensor water detecteert. Ook andere leveranciers hebben overstromingssensoren, de meeste werken daarvoor met Z-Wave. Overigens is een oude rookdetector eenvoudig om te bouwen tot overstromingssensor. De doe-het-zelvers onder ons vinden daarvoor op Instructables.com een handleiding.

Gardena Smart Water Control

In de zomer is het belangrijk dat je planten voldoende water krijgen. Er bestaan uiteraard allerlei bewateringssystemen die je planten automatisch bewateren. De eenvoudigste systemen hebben een timer en geven je planten periodiek water. Maar als het ondertussen regent of de grond nog vochtig genoeg is, krijgen je planten dan ook water, wat te veel is. Gelukkig bestaan er ook slimmere bewateringssystemen. Gardena Smart Water Control bijvoorbeeld, dat onderdeel uitmaakt van het Gardena smartsystem. Met sensoren in je tuin krijg je de grondvochtigheid te zien en kun je het bewateringssysteem aansturen, zelfs als je op vakantie bent. Een vergelijkbaar systeem is Blossom. Dat gebruikt zelfs realtime gegevens en voorspellingen over het weer bij je tuis om de bewateringsplannen aan te passen. Ook GreenIQ heeft zo’n systeem, dat zelfs samenwerkt met het Netatmo Urban Weather Station om de weersomstandigheden bij je thuis zelf te meten. Kortom, met een slimme tuinbewatering houd je niet alleen je planten gezonder, je spaart er ook water mee uit.

BloomSky weercamera

De weersomstandigheden zijn niet alleen belangrijke informatie voor je tuin, maar ook als je een uitstapje maakt. De BloomSky combineert beide toepassingen in één apparaatje: een weerstation met camera. Het apparaat meet niet alleen de temperatuur, luchtvochtigheid, luchtdruk, UV-index, regen en wind, maar heeft ook een hd-camera met fisheye-lens die je een beeld van de lucht geeft. Zo zie je met één blik op het beeld of het bewolkt of zonnig is. Met de bijbehorende app krijg je die sensorgegevens en beelden te zien. Nog interessanter is dat je als gebruiker deel wordt van een wereldwijde community van gebruikers die al deze informatie en beelden van de gegevens delen. Zo kun je kijken wat het weer is op een andere plaats en anderen krijgen ook te zien wat het weer bij jou is. Ook timelapse-video’s van de huidige en vorige dag zijn te bekijken. De app geeft je bovendien realtime notificaties bij weersveranderingen.

Mipow Playbulb Garden Bluetooth LED Light

Als je zoveel moeite steekt in je tuin, wil je daar natuurlijk wat van kunnen genieten, ook ‘s avonds als het donker is. De Mipow Playbulb Garden Bluetooth LED Light is daarvoor een leuke lamp. Het is een cirkelvormige led die gevoed wordt door een zonnepaneel in het midden en die zichzelf na zonsondergang automatisch inschakelt. Met de app Playbulb X op je smartphone stuur je de lampen aan via bluetooth. Je kunt niet alleen de kleur instellen, maar ook allerlei lichteffecten, bijvoorbeeld als je een barbecuefeestje geeft. Je kunt elke lamp dezelfde kleur en lichteffect meegeven of een andere. En als je gaat kamperen, neem je gewoon een lamp mee. Wil je zelf wat in elkaar knutselen, kijk dan voor inspiratie op Instructables.com. Daar vind je instructies om bestaande tuinverlichting op zonne-energie met een ESP8266-module uit te rusten zodat ze via wifi aan te sturen zijn.