Tradfri-lampen IKEA krijgen ondersteuning voor spraakbediening

Verschillende combinaties van lampen en sensoren zijn beschikbaar in de Trådfri-serie. Een gateway is daarnaast nodig om de verlichting via een smartphone-app te bedienen.

Via de app is het onder andere mogelijk om de verlichting te dimmen, handmatig of juist automatisch op bepaalde tijden. De kleurtemperatuur is ook aan te passen, maar de kleur zelf niet. Ook werkt de app alleen via je wifi-netwerk en dus niet op afstand.