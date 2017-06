Slimme deurbel Ring aan tweede generatie toe

De Ring is een deurbel-annex-beveiligingscamera, oftewel een slimme intercom. Zodra er iemand op de bel drukt maar je zelf niet thuis bent, krijg je een melding op je smartphone binnen zodat je toch kunt kijken wie er voor je deur staat. Eventueel spreek je diegene toe via de microfoon in de Ring.

De eerste Ring was voorzien van een 720p-camera, deze tweede editie is uitgerust met een 1080p-sensor. De faceplates zijn eenvoudig te verwisselen, mocht je de standaard behuizing niet mooi genoeg vinden. Belangrijker is dat de accu dit keer te verwijderen en op te laden is zonder dat je de hele deurbel hoeft los te schroeven.

Wanneer de Ring Video Doorbell 2 in Nederland te koop is, is nog niet bekend. De Amerikaanse adviesprijs is 199 dollar.