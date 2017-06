Intel stopt verkoop ontwikkelbordjes Galileo, Joule en Edison

Intel introduceerde binnen dit segment de Galileo als eerste, in 2013. Daarmee werd de concurrentie gezocht met Raspberry Pi. Een van de opvallendste kenmerken van de microcomputer is dat deze draaide op een SoC van Intel zelf. Het bedrijf wilde zo ook actief zijn op het gebied van het internet-of-things, met name omdat men het eerder op smartphonegebied al moest afleggen tegen ARM.

Vorig jaar lanceerde het model Joule als verbeterde versie, krachtig genoeg om onder andere overweg te kunnen met 4K-video. De duurste variant bood 4 GB RAM in combinatie met 16 GB eMMC-opslag aan. Het ontwikkelbordje werd in augustus geïntroduceerd. De Edison tot slot is een COM die door zijn bijzonder kleine vorm bijvoorbeeld geschikt is voor het aandrijven van wearables.

Wie een van de drie producten nog in huis wil halen, heeft nog tot 16 september de tijd. Leveringen vinden vervolgens nog plaats in december, maar daarna is het over en uit.