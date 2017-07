Google Glass Enterprise Edition: slimme bril herboren op de werkvloer

Bij DHL worden pakketjes sneller gevonden om ze in de juiste containers te plaatsen, waardoor dit onderdeel van het bedrijf 15 procent efficiënter werkt. Doktoren van Dignity Health gebruiken de camera-mogelijkheden om gesprekken met patiënten op te nemen, zodat ze tijdens het gesprek niet constant in de papieren zitten. En bij Volkswagen worden auto-onderdelen sneller gevonden, omdat Google Glass ze snel kan identificeren.

De afgelopen tijd werkten verschillende bedrijven al met de vernieuwde Google Glass , met name in de logistiek. De bril toont bijvoorbeeld instructies als een visuele laag over de echte wereld, waardoor werknemers beide handen kunnen vrijhouden.

Al meer dan 50 bedrijven werken inmiddels met Google Glass EE, en vanaf heden kunnen meer partners zich bij het programma aansluiten. De bril is voorzien van een snellere processor die minder heet wordt, en ook de accuduur is verlengd. De camera heeft een hogere resolutie en toont nu met een rood lampje aan dat er mee gefilmd wordt - iets wat bij de vorige Glass niet zo was, en mede daardoor ontstonden veel zorgen rondom privacy.

Daarnaast is de Glass-module nu volledig los te koppelen van het frame, zodat deze ook te integreren is met bijvoorbeeld veiligheidsbrillen. Ook makkelijk voor mensen die zelf al een bril dragen en zo niet met een dubbele bril op hoeven te lopen. Bedrijven betalen zo'n 1500 dollar per bril.