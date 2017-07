De beste toekomstbestendige gadgets: deel 2

Een bekend fenomeen in Japan is het uitgebreide toilet. De trend van een toiletbril met geïntegreerd bidet en verwarmde zitting is nooit echt in Europa doorgebroken, maar een nieuwe generatie slimme toiletten zou daar wel eens verandering in kunnen brengen. Er zijn al toiletten op de markt die urinemonsters kunnen meten en je ontlasting kunnen analyseren en deze data vervolgens draadloos naar je smartphone of tablet kunnen sturen.

Fabrikant Toto is de bekendste fabrikant van geavanceerde toiletten en met de Neorest-serie haal je het toilet van de toekomst in huis. Het toiletdeksel gaat automatisch open als er iemand in de buurt komt en in het deksel zit een uv-schoonmaaksysteem dat de bril en pot na elk gebruik automatisch reinigt. Een ingebouwd luchtzuiveringssysteem zorgt voor een aangename lucht voor de volgende bezoeker.

Uiteraard kun je je favoriete briltemperatuur instellen en heb je de beschikking over verschillende bidet-functies. Een Neorest-toilet kost een paar duizend euro, maar Toto biedt ook modellen die een stuk goedkoper zijn, inclusief opzetbrillen voor je bestaande wc.