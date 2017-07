Test: De 5 beste microcomputers

We testten met de Phoronix Test Suite (PTS), een opensource-testplatform met honderden benchmarks. Om tot een eindscore te komen selecteerden we daarbij zes benchmarks: single-cpu-prestaties, gemeten met Encode Flac; multi-core cpu, gemeten met Himeno; ram-snelheid, gemeten met Ram-speed SMP; 2D-graphics, gemeten met Gtkperf; cpu-gebruik tijdens het afspelen van een 1080p-video, gemeten met Video CPU Usage; en cryptografiesnelheid (waarbij de prestaties van de floating-point-unit van belang zijn), gemeten met John the Ripper.

De bedoeling is om je een idee te geven van de relatieve prestatieverschillen tussen de verschillende singleboard-computers en met name dan de cpu-, fpu-, gpu- en ram-prestaties. Lees- en schrijfprestaties hebben we niet getest omdat die volledig afhangen van het gebruikte geheugenkaartje.

We hebben onderstaande singleboard-computers getest onder de standaard Linux-distributie die de betrokken fabrikant aanbeveelt. We gebruikten de standaardinstellingen en voerden dus geen enkele optimalisering of ‘tuning’ uit.

On-board wifi of ondersteuning voor een wifi-stick is mooi meegenomen voor wie er een draadloze mediastreamer mee wil bouwen. De vijf bordjes die wij hebben getest voldoen aan die criteria, al hebben ze ook allemaal de nodige gpio-pinnen voor zelfbouwprojecten. Maar in deze test kijken we toch vooral naar welke prestaties je mag verwachten van dit soort kleine computertjes.

Singleboard-computers zoals de Raspberry Pi zijn klein en goedkoop, maar breed inzetbaar voor het bouwen van hobby-, school- en internet-of-things-projecten. Dergelijke toepassingen stellen niet al te zware systeemeisen, zodat de prestaties minder van belang zijn. Je kunt singleboard-computers zelfs gebruiken als bescheiden mediacenter, nas of desktopcomputer. Bovendien is het dan handig dat je er ‘gewone’ randapparatuur op kunt aansluiten, bijvoorbeeld via usb of via sata.

De Raspberry Pi 3 Model B (RP3MB) heeft een 1,2 GHz quad-core Broadcom arm-soc met 1 GB geheugen. Wifi en bluetooth zijn ingebouwd. De ethernet-poort haalt maximaal 100 Mbit/s. Het bordje heeft verder een volwaardige hdmi-poort, een analoge audio-uitgang en vier volwaardige usb-aansluitingen. In het kleine, mooi vormgegeven doosje waarin de Pi 3 wordt geleverd, bevinden zich een ‘Veiligheidsgids’ en een beknopte ‘Startgids’, beide ook in het Nederlands.

De veiligheidsgids benadrukt dat je een 5V-voeding met een minimale stroom van 2 ampère moet gebruiken. Je voorziet deze singleboard-computer van stroom via de 40pin-gpio-connector of via de micro-usb poort op de zijkant. De apart verkrijgbare officiële usb-voeding, die 16 euro kost, levert 2,5 ampère. Je kunt het bordje bloot gebruiken of in een kastje steken. De keuze aan behuizingen is erg uitgebreid. Wij gebruikten de officiële tweekleurige (framboos en wit) plastic behuizing die ongeveer 9 euro kost.

Installatie van het bord is eenvoudig: de bovenkant en zijkanten van het kastje klikken los, waarna je het bordje simpelweg in de behuizing schuift. De zijpaneeltjes hebben uitsparingen voor de verschillende poorten. Je klikt alles weer vast en je hebt een stijlvol computertje dat in de palm van je hand past.

De micro-sd-kaart met het besturingssysteem steek je vervolgens in de sleuf op de voorkant. Het kaartje past maar op één manier. Je kunt een kant-en-klaar ‘noobs’-kaartje kopen voor 13 euro of er zelf een creëren met de instructies die je op de website vindt. 4 GB volstaat, méér is beter want je wilt natuurlijk ook nog nieuwe software kunnen installeren.

De ‘New Out Of Box Software’ is speciaal bedoeld voor beginners. Noobs helpt je met het configureren van scherm, toetsenbord, netwerkverbinding en installeert een besturingssysteem dat je uit een lijst kiest. Raspbian, een voor de Raspberry Pi geoptimaliseerde versie van Debian Linux jessie, is de standaardkeuze. Door tijdens het starten op de Shift-toets te drukken, activeer je de ‘Recovery Mode’ van noobs. Daarna probeer je simpelweg een ander OS, of initialiseer je het opnieuw mocht je iets grondig fout hebben gedaan.

Tijdens de installatieprocedure, die ettelijke minuten duurt, verschijnt een reeks vensters met informatie over de werking van Raspbian en enkele van de voorverpakte programma’s, zoals Mathematica, Wolfram, LibreOffice, Chromium, VNC en Minecraft Pi. Het oogt heel professioneel en werkt veel gemakkelijker dan bij de andere geteste bordjes.

Toen we een dist-upgrade uitvoerden van Raspbian 8.0 liep het wel mis. De noobs-kaart wilde niet meer starten, zelfs niet wanneer we Shift ingedrukt hielden. We downloadden de software opnieuw van de Raspberry-website, installeerden alles opnieuw en probeerden het bijwerken een tweede keer. Ditmaal lukte het wél. Helemaal perfect gebruiksvriendelijk is het dus allemaal nog niet. Maar ja, dat heb je nu eenmaal met Linux …



De Raspberry Pi 3 Model B is met ruime voorsprong de winnaar van deze test. Voor de doorsneegebruiker is dit veruit de beste singleboard-computer. Heb je speciale aansluitingen nodig of méér gpio-pinnen, dan kan een van de andere bordjes van pas komen. Houd er dan wel rekening mee dat ze geen van allen een even overzichtelijke, gebruiksvriendelijke documentatie als de Raspberry hebben. Ook zijn de andere bordjes minder snel.