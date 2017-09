Sony-audio op IFA: Automatische noice-cancelling en slimme speaker

Adaptive Sound Control, zo noemt Sony zijn vorm van automatische noice-cancelling. De headset registreert wanneer je in beweging bent en schakelt dan de ruisonderdrukking uit, zodat je bijvoorbeeld het verkeer om je heen kunt horen. Zodra je ergens stil gaat zitten, bijvoorbeeld in de trein of in het vliegtuig, schakelt de noise-cancelling zichzelf weer in.

Met de zogeheten Atmospheric Pressure Optimizing-functie kan een koptelefoon daarnaast luchtdruk in een vliegtuig meten en ook op basis daarvan de ruisonderdrukking optimaliseren. Of dat in de praktijk een beetje werkt, is nog even afwachten.