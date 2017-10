Meer dan muziek: de strijd om de streamer

Deze week is Spotify op een waarde van 16 miljard geschat en gaf Apple aan dat zijn streamingdienst ruim 30 miljoen gebruikers telt. Streaming is booming en iedereen wil een graantje meepikken, maar is muziek nog wel genoeg? Hoe kunnen streamingdiensten zichzelf onderscheiden en hoe gaan artiesten ermee om?

Nek aan nek?

Op het moment van schrijven telt Spotify zo’n 140 miljoen gebruikers, waarvan er 60 miljoen betalende abonnees zijn. Volgens Reuters is de waarde van het Zweedse bedrijf geschat op 16 miljard – zo’n 3 miljard meer dan een schatting van afgelopen juni. Apple Music is in de eerste helft van 2017 doorgegroeid naar ruim 30 miljoen gebruikers, een groei van 17% in slechts een paar maanden. Toch is een bibliotheek aan muziek en een database aan gebruikers volgens Jimmy Iovine niet genoeg om in de toekomst het verschil te maken. Iovine, die aan het roer staat van Apple Music, vertelt in een interview met Billboard dat streamingdiensten meer moeten doen dan het simpelweg beschikbaar stellen van muziek aan de gebruiker. “Een streamingdienst moet een ziel krijgen”, zegt Iovine. “Anders gebruiken ze net zo lief YouTube, Soundcloud of een andere gratis dienst”.

Zane Lowe, de Britse veteraan in de wereld van muziek en radio, is het met Iovine eens. “Het aanbod aan muziek is groeit, terwijl de aandachtsboog van de luisteraar kleiner wordt.” Het is volgens de DJ en producer dan ook de hoogste tijd dat streamingdiensten meer gaan aanbieden dan muziek. “Er zijn nu nog genoeg gebruikers die muziek uit de jaren 60 luisteren, maar deze groep verdwijnt snel. Om jongere gebruikers – die vooral naar moderne artiesten luisteren - aan zich te binden, moeten streamingdiensten meer interactie creëren tussen de gebruiker en de artiest.”

Content

Een goed voorbeeld hiervan is het album Lemonade van Beyoncé. Dit visuele album is in feite een korte film waarin de nieuwe muziek van de popster in verwerkt is. De muziek is beschikbaar via Amazon en iTunes, maar de film die erbij hoort is alleen beschikbaar op TIDAL. Dit soort exclusiviteit zullen we in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker zien.

Ook Apple Music biedt de gebruiker exclusieve content aan. Zo heeft Elton John een talkshow op Beats 1, het radiostation van Apple Music en op datzelfde platform staat een interview met Lars Ulrich en Dave Grohl – waarbij ze over Nirvana, Foo Fighters en Metallica praten. Voor fans kan dit soort content de doorslag geven in de keuze van een streamingdienst. Artiesten krijgen van streamingdiensten en labels steeds meer de ruimte om hun muziek meer achtergrond te geven, maar het is niet gratis.

Eigen producties

Een bedrijf als Apple heeft genoeg inkomsten om dergelijke eigen producties te financieren, waardoor ze meer kunnen bieden dan de concurrentie. TIDAL keert mede door het hi-res abonnement relatief veel uit aan de artiest, wat artiesten en labels reden geeft om content exclusief te maken voor TIDAL. De marges bij Spotify zijn echter zo klein dat het heel lastig is om meer te bieden dan alleen muziek, waardoor het Zweedse bedrijf logischerwijs niet blij is met exclusiviteit van artiesten als Beyoncé.

Nee zeggen