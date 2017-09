Apple presenteert vanavond om 19:00 uur hoogstwaarschijnlijk een nieuwe iPhone X, iPhone 8, een nieuwe Apple watch, iOS 11 en vernieuwde Apple TV, en misschien nog wel meer. Wij zitten natuurlijk klaar, maar je kunt zelf ook naar de iPhone-presentatie kijken. Wat je nodig hebt voor het volgen van de Apple livestream? We leggen het hier uit voor iedereen met een Apple- of Windows 10-device.

Het event is in elk geval via ieder iOS- of OS X-apparaat te volgen, maar ook Windows 10-gebruikers komen aan hun trekken. Het blijft afwachten wat we precies gaan zien, maar we verwachten heel wat nieuwe apparaten.



iPhone, iPad of iPod touch

Het event is sowieso ook te volgen via alle enigszins nieuwe iDevices van Apple. Als je naar de website van Apple gaat, kun je de keynote live meepakken. Je iPhone, iPad of iPod touch moet echter wel minimaal uitgerust zijn met iOS 9.

iMac en Macbook

Niet alleen voor de iPhone, iPad of iPod touch zijn er randvoorwaarden voor het kijken naar het Apple-event. Dit geldt ook voor de iMac of MacBook. Op de iMac en MacBook moet tenminste OS X 10.11 (El Capitan) geïnstalleerd staan. Daarnaast moet je op je Apple apparaten sowieso Safari gebruiken om de livestream te bekijken.



Apple TV

Een andere simpele manier om de livestream te bekijken is via Apple TV. Als je in het bezit bent van een Apple TV kun je via een speciale app in het menu direct naar de livestream geleid worden. Om deze app te gebruiken moet je echter wel in het bezit zijn van tenminste de tweede versie van Apple TV met software-update 6.02. Ook kun je voor de zekerheid het best eerst even een software-update doen.

Edge in Windows 10