De beste systeembeheer-software tegen tech-problemen

Bij het inrichten van de pc is het een goed idee om meteen naar de partities te kijken. Met een schone computer heb je daar namelijk nog de kans voor. Voor als je de pc ooit opnieuw wilt installeren of als deze niet te redden is, is het een goed idee als de data gescheiden is van de rest van het systeem. Weliswaar kan Windows 10 de pc opnieuw instellen met behoud van alle gegevens, maar als je de verkeerde optie kiest of als Windows stukgaat, moet je weer een live-usb-stick maken met Linux om de bestanden eraf te halen. Dat probleem heb je niet met partities.

Open Schijfbeheer en maak een partitie aan voor persoonlijke gegevens. Vervolgens maak je op die partitie (of beter: individuele schijf) alle bekende mappen van Documenten. Stel daarna in dat alle bestanden standaard worden opgeslagen op die partitie. Dat doe je eenvoudig in Windows Verkenner. Bewerk de eigenschappen van bijvoorbeeld de map Documenten en ga naar het tabblad Locatie om daar de map op de partitie te kiezen.

Handig is ook om Bibliotheken te gebruiken en daarnaar te laten verwijzen. Dat doe je in Windows Verkenner door links te klikken en te kiezen voor Bibliotheken weergeven. Als je dan een bibliotheek aanklikt, kun je in het lint bovenaan bij Beheren de opslaglocaties instellen en dan de nieuwe partitie als standaard instellen.