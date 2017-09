PCM-weekoverzicht: Kritische blik op de iPhone X

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke how-to's moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

Kritische blik op de iPhone X en de strategie van Apple

Help, Outlook is ineens Zweeds!

Det kommer att hända dig, från den ena kan du bara maila på svenska. Outlook 2007-gebruikers lopen er ineens tegenaan dat hun mailprogramma naar het Zweeds vertaald is. Een opmerkelijke en grappige bug, maar toch wat onhandig als je er zelf tegenaan loopt. Zo los je het op.

7 voedingen getest

Er zijn weinig onderdelen zo essentieel voor je pc als een voeding. Anders gaat 'ie immers niet eens aan. Ook binnen dit specifieke segment is de keuze enorm. Waar moet je allemaal op letten, en is een duurdere voeding ook automatisch een betere? We leggen zeven modellen naast elkaar in deze test.

Bouw je eigen chatbot