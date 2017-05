PCM-weekoverzicht: De beste Linux-distributies en cloud-diensten

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke reviews moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

De beste Linux-distributies voor ieder doel

Het veelzijdige Linux is op allerlei manieren in te zetten, en voor elke optie is een andere distributie beschikbaar. Van Linux als Windows-vervanger tot Linux als mediacenter, als firmware voor je router of als dichtgetimmerd privacy-OS. We zetten de beste Linux-distributies voor ieder doel op een rij.

Test: Wat is de beste cloud-dienst?

Er zijn veel clouddiensten om uit te kiezen en voor de meeste is er de mogelijkheid om tegen betaling meer online opslag bij te kopen. Bij welke cloud-service kun je dat het beste doen? PCM zet de beste cloud-diensten op een rij. Onder andere Onedrive, Stack, Google Drive en Dropbox komen aan bod.

Google-gegevens exporteren met Takeout

De kans is groot dat je bij verschillende Google-diensten bent aangemeld. We denken aan Gmail, YouTube, Foto's, Maps, Agenda... al deze gegevens zijn te downloaden via Google Takeout. Sowieso handig om eens te kijken, want waarschijnlijk verzamelt Google meer van je dan je denkt.

Verberg je e-mail op het aanmeldscherm in Windows 10