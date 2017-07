PCM-weekoverzicht: Alles over de (Not)Petya-ransomware

Iedere vrijdag blikt PCM terug op de week. Welk nieuws mag je niet missen en welke how-to's moet je lezen? Dankzij dit handige overzicht ben je zo voor het weekend weer helemaal op de hoogte.

Round-up: Alles wat we weten over de (Not)Petya-ransomware

De tweede grote wereldwijde ransomware-aanval houdt ook de gemoederen in Nederland flink bezig. Postbezorging verloopt moeizaam en in Rotterdam kunnen containerschepen hun ladingen niet fatsoenlijk kwijt. Petya (of is dat het wel?) is de boosdoener. Lees er hier alles over. Ook zorgwekkend: Meerdere Nederlandse ziekenhuizen wel eens getroffen door ransomware.

Google krijgt megaboete - is het tijd het internetbedrijf op te breken?

Een megaboete voor Google van 2,4 miljard dollar. De hoogste die de Europese Commissie ooit heeft opgelegd, en dat allemaal vanwege Google Shopping. Is er met die prijsvergelijker sprake van machtsmisbruik? Over de (gevaren van) monopolieposities van grote internetbedrijven.

Test: De 5 beste microcomputers

De Raspberry Pi ken je, maar daarnaast zijn er nog een hoop andere singleboard-computers verkrijgbaar. We waren benieuwd, zijn die ook de moeite waard of moeten ze het allemaal afleggen tegen de Pi? We hebben vijf verschillende modellen getest. Lees hier onze conclusie.

Tips voor het veilig onderhouden en opladen van accu's

In een gemiddeld huishouden stikt het van de apparaten die voorzien zijn van een accu. Gelukkig is er in de meeste gevallen geen reden om je daar zorgen over te maken. Neemt niet dat goed onderhoud de levensduur van je accu's alleen maar ten goede kan komen. Daarom hier enkele tips.

Windows troubleshooting met logboeken