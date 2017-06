Met de Ikea Trådfri-serie betreedt de Zweedse meubelboer uit het niets ook de markt van de slimme verlichting. Qua prijs zijn deze Zweedse peertjes een stuk toegankelijker dan bijvoorbeeld Philips Hue-verlichting. Daarmee maakt Ikea slimme verlichting toegankelijk voor de massa, maar moeten fabrikanten als Philips zich nu zorgen maken?

De Trådfri-verlichtingsset is niet de eerste gadget die je bij de Ikea vindt. Al eerder bood het bedrijf draadloze opladers voor telefoons en tablets, waarvan sommige zelfs in meubels verwerkt zitten. Nu ook Trådfri dus, wat overigens draadloos betekent. De startset bestaat uit een basisstation, afstandsbediening en twee ledpeertjes met grote fitting en kost zo’n 85 euro. Eventueel kun je dit nog uitbreiden met losse spotjes, dimmers, bewegingssensor en lichtpanelen. Losse onderdelen zijn best betaalbaar in vergelijking met andere vergelijkbare verlichting.

Bediening

De lampen uit de startset kun je natuurlijk op afstand aan- en uitzetten, maar ook dimmen. Je kunt de lamp instellen in drie kleurtemperaturen, van wit licht tot warm licht. Alle drie de kleuren zijn in dimbaar. Je kunt de lampen in groepen indelen, waardoor je meerdere omgevingen eenvoudig bedient.

Met een paar tikjes heb je het licht aan, gedimd en in de gewenste kleurtemperatuur

Dit bedienen gaat via de afstandsbediening uit de set of via de app (Android en iOS). In deze app kun je overigens ook de lichtgroepen indelen. De apps zijn makkelijk en overzichtelijk. Met een paar tikjes heb je het licht aan, gedimd en in de gewenste kleurtemperatuur. Het enige wat ik écht miste was een Android-widget om snel je lampen via je startscherm te bedienen. Nu moest ik toch steeds de app opzoeken en starten.

Er zijn drie kleurtemperaturen beschikbaar voor Ikea Trådfri.

RTFM

Wanneer je met de prijscategorie de slimme verlichting aantrekkelijk maakt voor een groter publiek, is het natuurlijk ook zaak de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Ook dat is gelukt. Je sluit het basisstation bekabeld aan je netwerk aan en voorziet deze van stroom via een micro-usb-aansluiting (beide kabels zitten overigens gewoon in de set). Je hoeft dit basisstation overigens niet pontificaal in de huiskamer hebben staan. Nadat ik de lampen gekoppeld had, heb ik het basisstation gewoon uit het zicht in de meterkast kunnen plaatsen. Houd hierbij wel rekening met de reikte van de afstandsbediening.

Logisch, maar makkelijk over het hoofd te zien, is dat de lichtknop aan moet blijven staan om de lampen op afstand te kunnen bedienen.

Je koppelt vervolgens de app met het basisstation, door een QR-code onder het basisstation te scannen. Vervolgens helpt de app je op weg om ook de afstandsbediening te koppelen. In principe werkt het heel eenvoudig. In principe, maar lees wel even goed wat er in de app van je gevraagd wordt. Zo heb ik zelf scheldend naast het basisstation gezeten omdat ik de boel niet gekoppeld kreeg, wat uiteindelijk een leesfoutje van mijn kant bleek te zijn. Dat werd pijnlijk duidelijk gemaakt toen ik een ander even liet kijken. Het is dat traditionele Ikea-gevoel, dat je normaalgesproken van de meubelhandleiding kent.

Lokaal is wel zo veilig

Je smartphone of tablet moet zich natuurlijk wel in hetzelfde thuisnetwerk bevinden als het basisstation om het licht te kunnen bedienen. Via je mobiele verbinding kun je dus niet de lampen bedienen, wat overigens wel zo veilig is natuurlijk. Overigens heeft Ikea de beveiliging slim voor elkaar. Daarmee is Trådfri een van de weinige positieve uitzonderingen. Vooral omdat de wereld van domotica nog zo in de kinderschoenen staat en er veel kwetsbaarheden zitten in de verbonden apparatuur. Door fouten in de software en protocollen kunnen hackers bijvoorbeeld toegang verkrijgen tot je netwerk, je apparatuur saboteren of zelfs in een botnet opnemen. Dat laatste is zelfs afgelopen najaar gebeurd. De Mirai-malware zorgde voor de grootste ddos-aanval die de wereld ooit gezien had, het botnet hierachter bevatte veel smart-apparatuur. Handig voor de aanvaller, want deze apparatuur staat altijd aan en is altijd verbonden.

Het basisstation (al dan niet in de meterkast), de ledlampen en de afstandsbediening.

Zigbee

Bij Trådfri zit het dus wel goed met de beveiliging. De set maakt gebruik van het ZigBee-protocol (zegmaar de taal die de set spreekt), dat we ook kennen van bijvoorbeeld de Philips Hue-verlichting. Een beveiligingsonderzoeker heeft de Tradfri lampen bekeken en concludeerde dat de ontwikkelaars het behoorlijk veilig hebben gehouden door geen rare toeters en bellen in te bouwen. Op zijn blog lees je daar de technische details over.



Het ZigBee-protocol zou in theorie ook moeten betekenen dat de Trådfri-verlichting te koppelen zijn aan Philips Hue en vice versa. Dat zou prettig zijn, dan kun je goedkoop je bestaande set uitbreiden. Maar helaas. Door een andere implementatie van het protocol zijn de sets niet compatible. Ikea en Philips verwijten elkaar hierbij dat ze ZigBee niet correct implementeren. Irritant, maar het geeft ook wel de problemen aan van domotica in het algemeen. Niet alleen op het gebied van beveiliging, maar ook omdat er een wirwar is van protocollen en een gebrek aan open standaarden.

Overigens werkt Ikea hard om deze zomer met een update Trådfri aan HomeKit te kunnen koppelen. Zo kun je bijvoorbeeld via Siri je verlichting bedienen.

Conclusie